Ex-Fortuna-spits Yilmaz heeft eerste klus als hoofdtrainer binnen bij Besiktas

Voormalig Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz is de nieuwe hoofdtrainer van Besiktas. De 38-jarige voormalig Turks international is bij de Turkse topclub de opvolger van Senol Günes, die vrijdag opstapte. De voormalig bondscoach deed dat na een 3-2 nederlaag in de Conference League bij de Zwitserse club Lugano.

Yilmaz was al assistent bij Besiktas en werd na het ontslag van Günes in eerste instantie aangesteld als interim-trainer. Zondag had hij voor het eerst de leiding, tegen Istanbulspor (2-0 winst). Nu heeft Besiktas dus besloten dat Yilmaz voorlopig de hoofdtrainer blijft.

Besiktas staat na acht speelronden op de vierde plek in de Turkse competitie met zestien punten, acht punten achter koploper Fenerbahçe.