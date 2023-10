Weinig verrassende terugkeer De Jong bij Cambuur: 'Knuffelbeer, maar zit er soms ook kort op'

Reijnen: "Dat is een voordeel als je iemand al in huis hebt die kan ook snel aan de slag. Iemand die ook veel jongens en de club kent. Dus Henk gaat morgen weer beginnen."

De Jong was al eerder drie keer trainer van Cambuur en tegenwoordig ook alweer werkzaam in Leeuwarden, onder meer als jeugdtrainer.

Bij SC Cambuur is verheugd gereageerd op de terugkeer van hoofdtrainer Henk de Jong na een succesvolle operatie. Hij is de opvolger van de maandag ontslagen Sjors Ultee. Technisch directeur Etiënne Reijnen beaamt dat het de meest logische en weinig verrassende keuze is.

Middenvelder Daniël van Kaam werkte al eerder met De Jong, en ook hij denkt dat dit de beste keuze is. "Iedereen weet de situatie, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Ik heb een goede klik met Henk, de buitenwereld weet ook hoe hij is."

Toch heeft De Jong ook een andere kant volgens Van Kaam: "Soms wordt wel groter gemaakt wat voor knuffelbeer hij is, hij zit er soms ook kort op bij ons. Maar ik heb er gewoon zin in, en als we daardoor beter gaan voetballen en de resultaten beter worden hoor je niemand klagen."

Morgen voor de groep

In de eerste divisie staan de ambitieuze Leeuwarders na negen speelronden slechts elfde, negen punten achter koploper Roda JC. Reijnen: "We spelen voor promotie. Dat is vrij breed, het kan ook via de play-offs. Wij hebben een elftal dat kan verrassen. Zondag willen we NAC hier thuis verslaan. We staan er positief in, Henk staat morgen weer voor de groep."