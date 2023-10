Tobbend Sevilla vindt in Uruguayaan Alonso nieuwe hoofdtrainer

Sevilla, tegenstander van PSV in de Champions League, heeft een opvolger gevonden voor de vorige week ontslagen hoofdtrainer José Luis Mendilibar. Het is de 48-jarige Diego Alonso, die tot het WK van vorig jaar actief was als bondscoach van zijn vaderland Uruguay.

Voor Alonso is het zijn eerste trainersklus in Europa. Als voetballer kwam hij in Spanje onder meer uit voor Valencia en Atlético Madrid en speelde hij acht interlands. Als trainer was hij eerder werkzaam voor clubs in Uruguay en Mexico en voor Inter Miami. In december 2021 werd hij benoemd tot bondscoach van zijn land. Alonso slaagde er in zich met Uruguay te kwalificeren voor het WK, maar strandde in Qatar in de groepsfase.

Winst Europa League, zwak in competitie

Het ontslag van Mendilibar volgde zondag na gelijke spelen tegen PSV (2-2, Champions League) en Rayo Vallecano (2-2, La Liga). Sevilla staat veertiende in de Spaanse competitie.

Wel won hij vorig seizoen de Europa League met Sevilla, waardoor de club dit jaar gekwalificeerd is voor de Champions Leauge. Alonso tekende een contract tot het einde van dit seizoen.