Tilburg viert helemaal geen carnaval meer, als eerste grote stad

In Tilburg wordt komend jaar helemaal geen carnaval gevierd. De organisatie van het carnaval in Kruikenstad zegt lang te hebben nagedacht over alternatieven, maar blaast nu alles af. Er wordt ook geen Prins of Raad van Elf gepresenteerd. De gezondheid van de carnavallende Tilburgers en anderen kan niet gegarandeerd worden, volgens de organisatie.

"Het is niet haalbaar", zegt Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg tegen Omroep Brabant. "Beelden van carnaval zouden de hele wereld overgaan, dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg."

Vorige maand ontstond landelijke ophef over een feest in Tilburg, waarbij honderden supporters van voetbalclub Willem II samen een wedstrijd keken op een groot scherm. Daarbij hielden ze onderling geen afstand. Burgemeester Weterings besloot die bijeenkomst niet te verbieden, uit vrees dat de supporters ergens anders samen zouden komen.

Eerder werden al evenementen rond carnaval in Tilburg zoals de optocht en Kruikenstad in Koor afgelast. Tilburg is de eerste grote Nederlandse stad waar nu alle activiteiten rond carnaval worden afgeblazen. In andere steden wordt door carnavalsstichtingen nog wel gekeken naar alternatieven.