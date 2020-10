Tilburg en Eindhoven schrappen officiële carnavalsactiviteiten

In Tilburg en Eindhoven wordt door de carnavalsverenigingen komend jaar geen carnaval gevierd. De organisatie van het carnaval in Kruikenstad Tilburg blies als eerste alle activiteiten af. Daardoor wordt er ook geen Prins of Raad van Elf gepresenteerd.

"Het is niet haalbaar", zegt Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg tegen Omroep Brabant. "Beelden van carnaval zouden de hele wereld overgaan, dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg."

Vorige maand ontstond landelijke ophef over een feest in Tilburg, waarbij honderden supporters van voetbalclub Willem II samen een wedstrijd keken op een groot scherm. Daarbij hielden ze onderling geen afstand. Burgemeester Weterings besloot die bijeenkomst niet te verbieden, uit vrees dat de supporters ergens anders samen zouden komen.

Eerder werden al evenementen rond carnaval in Tilburg zoals de optocht en Kruikenstad in Koor afgelast, vanwege de gezondheidsrisico's voor deelnemers en publiek.

Lampegat

Lampegat Eindhoven volgt het Tilburgse voorbeeld. Ook Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC) heeft alle activiteiten geschrapt, zegt voorzitter Ivo Soetens tegen Omroep Brabant. Dat betekent dat ook daar de optocht op carnavalszaterdag niet doorgaat en dat er ook geen nieuwe prins wordt gepresenteerd.

De stichting betreurt het besluit, maar ziet geen andere mogelijkheid. "Corona houdt ons allemaal in de greep en in onzekerheid. Deze onzekerheid en de bescherming van de gezondheid van alle carnavalsvierders maken dit besluit noodzakelijk."