AI slurpt energie: 'Kan over vier jaar net zoveel stroom als Nederland gebruiken'

Als de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) in het huidige tempo blijft groeien, verbruikt AI in 2027 net zoveel energie als heel Nederland. Dat becijfert datawetenschapper Alex de Vries in het wetenschappelijke blad Joule.

De Vries maakte voor zijn berekeningen onder meer gebruik van de productie van chips van het bedrijf Nvidia, de belangrijkste producent van chips voor kunstmatige intelligentie.



Zogenoemde generatieve kunstmatige intelligentie, waarmee onder meer teksten, beelden, muziek en video geproduceerd kunnen worden, maakt sinds vorig jaar een explosieve groei door. Voor het trainen van deze AI zijn grote hoeveelheden data nodig. Dat vraagt veel energie.

Zoekmachine Bing van Microsoft maakt inmiddels gebruik van de kunstmatige intelligentie van de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT. Als Google de zoekresultaten ook zou genereren met kunstmatige intelligentie, zou dat jaarlijks 29,2 terawattuur aan energie kosten, berekende De Vries. Dat is het equivalent van het energieverbruik over een jaar van Ierland.

Duurzame AI

De afgelopen tijd was er al aandacht voor het gevaar van discriminatie door algoritmes en voor het genereren van nepnieuws. Zo doken er onlangs nog nepversies op van acteurs en voetballers in reclames op sociale media. De Vries omschrijft het hoge energieverbruik - en daarmee de gevolgen voor duurzaamheid - ook als een van de risico's. "Kunstmatige intelligentie is gewoon heel erg energie-intensief", zegt hij.



De Vries deed eerder onderzoek naar het energieverbruik van blockchain, de technologie die ten grondslag ligt aan de bitcoin. Daar zag hij een soortgelijke hype ontstaan als op dit moment rond kunstmatige intelligentie: "Iedereen wil het overal in stoppen, los van of het wel nodig is. Vaak voegt het helemaal niets toe," legt De Vries uit.

Beperkte informatie

De datawetenschappers erkent dat zijn schattingen gepaard gaan met onzekerheden. Bedrijven zijn niet scheutig met het delen van informatie. Zo is niet altijd bekend hoeveel energie bedrijven nodig hebben voor het trainen van hun kunstmatige intelligentie.

De Vries: "Bij Google zit waarschijnlijk zo'n 40 procent van het energieverbruik in het trainen en 60 procent in de toepassingen. Maar bij Bloom (een geavanceerde tekstgenerator, vergelijkbaar met ChatGPT, red.) gaat juist heel veel energie naar het trainen, terwijl bij ChatGPT het zwaartepunt overweldigend aan de kant van de toepassingen ligt."



Daarnaast zijn de productiecijfers van Nvidia wel bekend, maar is niet openbaar aan welke bedrijven de chips worden verkocht. En het energieverbruik van de chips wordt mede bepaald door hoe efficiënt ze gekoeld worden. "Google is heel efficiënt met koelen, maar lang niet alle bedrijven. Daarom heb ik de koeling niet meegenomen in mijn onderzoek", zegt De Vries.

Elektronisch afval

In de discussie over het energieverbruik van AI wordt geregeld gesteld dat er in de nabije toekomst nieuwe apparatuur zal worden ontwikkeld, die efficiënter omspringt met energie.

De snelle ontwikkeling van apparatuur brengt alleen ook weer een nieuw probleem met zich mee. Volgens De Vries is de levensduur van die apparatuur waarschijnlijk korter dan de standaard afschrijvingstermijn van zes jaar: "Een nieuwe server kan over een paar jaar dan al achterhaald zijn, wat kan leiden tot extra elektronisch afval".