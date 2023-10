Zoekactie in tuin naar sinds 1984 vermiste vrouw levert niks op

De zoekactie naar de stoffelijke resten van de sinds 1984 vermiste Germa van den Boom in een tuin in het Brabantse Nieuwendijk heeft niets opgeleverd. Er is niks aangetroffen dat van betekenis is in de zoektocht naar de vrouw, die 19 jaar was toen ze vermist raakte.

"Hiermee is de zoekactie dan ook ten einde", zegt de politie tegen Omroep Brabant. "Deze uitkomst is voor de familie erg teleurstellend. Zij hadden vanmorgen nog heel veel hoop."

De zoekactie startte na een tip die bij de Peter R. de Vries Foundation binnenkwam en die daarna door de politie verder onderzocht is. "Het oude dossier, de nieuwe informatie, dat was zo concreet. Het heeft helaas niet zo mogen zijn."

Voor het eerst alleen thuis

Germa van den Boom verdween in de nacht van 28 op 29 juli 1984 uit haar ouderlijk huis in Nieuwendijk. Ze was dat weekend voor het eerst alleen thuis. Haar ouders en jongere broer waren bij familie.

Na een avondje stappen in Gorinchem zette een buurjongen haar rond 02.00 uur thuis af. De volgende ochtend werd alarm geslagen toen ze niet in de kerk verscheen. In het ouderlijk huis werden bloedsporen gevonden. De politie vermoedt dat Germa slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Het huis waarbij gezocht werd, was vroeger van een oom van Germa. Een woordvoerder van de politie legde eerder uit dat eerst een laag grond werd afgegraven, waarna een forensisch archeoloog het onderzoek startte. Ook is een grondradar ingezet. De politie benadrukt dat de huidige bewoners van het bewuste huis niets met de zaak te maken hebben.

Honderden tips

Vorig jaar oktober deed de Peter R. de Vries Foundation een oproep voor de tip die de zaak kon oplossen. Er werd een beloning van 250.000 euro uitgeloofd. In een half jaar tijd kwamen er zo'n 275 tips binnen bij de stichting.

De politie sluit niet uit dat er na de zoekactie van vandaag opnieuw tips komen. "Als dat gebeurt, pakken we dat opnieuw heel serieus op."