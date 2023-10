Hof legt ook 18 jaar cel en tbs op voor doden Haagse Renée (23)

Ferry T. is ook in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 23-jarige Renée Barendregt. Het lichaam van de speelster van de Haagsche Rugby Club werd op 23 mei 2021 brandend gevonden in Scheveningen.

Ze was vanaf een feestje fietsend op weg naar huis toen T. haar van haar fiets trok, schrijft Omroep West. Dat gebeurde in de Doorniksestraat. Nadat ze van haar fiets was getrokken werd ze in de bosjes misbruikt en doodgestoken. Daarna stak T. haar lichaam in brand.

De rechtbank veroordeelde T. vorig jaar eveneens tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dezelfde straf had het Openbaar Ministerie in hoger beroep geëist.

'Straf is te hoog'

T. ging tegen die veroordeling in hoger beroep, omdat de celstraf van achttien jaar volgens zijn advocaat te hoog is. Bovendien zou de opgelegde tbs-behandeling te laat starten: pas na zestien jaar cel. "Vooral omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat hoe langer je wacht, hoe minder effectief de behandeling nog is", zei de advocaat eerder tegen Omroep West. Maar daarvoor zijn de feiten te ernstig, oordeelt het gerechtshof.

Tijdens de uitspraak heeft het gerechtshof vandaag gezegd dat de man de vrouw heeft gestoken om haar te verzwakken en te dwingen tot het ondergaan van ontuchtige handelingen. "De doodsangst die ze heeft moeten doorstaan is gruwelijk", aldus het hof.

Ze is overleden aan de gevolgen van de steekwonden die opzettelijk zijn toegebracht, stelt het hof. T. heeft volgens het hof planmatig en doelgericht gehandeld.