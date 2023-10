Gas- en telecomverbinding tussen Finland en Estland beschadigd, mogelijk sabotage

In de Oostzee zijn een gaspijpleiding en een telecomkabel tussen Finland en Estland beschadigd. Dat heeft de Finse regering bevestigd na berichten daarover in de pers. Premier Orpo geeft later vandaag een persconferentie.

President Niinistö zegt dat de schade aan beide verbindingen waarschijnlijk is veroorzaakt door een "externe activiteit". De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Finse krant Iltaleht wordt aan sabotage door Rusland gedacht. Het Finse leger en de Estse marine doen samen onderzoek naar de zaak.

Lek gevonden

De 77 kilometer lange gasleiding Balticconnector kan aardgas in beide richtingen pompen. Hij werd zondag afgesloten, nadat gebleken was dat er een ongewoon grote hoeveelheid gas weglekte. Op dat moment stroomde er gas van Finland naar Estland. De bestemming was Litouwen.

De locatie van het lek is gevonden. De Finse netwerkbeheerder Gasgrid zegt dat de reparatie maanden kan duren.

Finland, Estland en Litouwen zijn lid van de NAVO. President Niinistö heeft de NAVO op de hoogte gebracht. Volgens Niinistö loopt de Finse gasvoorziening geen gevaar.