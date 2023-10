Brede steun Tweede Kamer voor kabinetsstandpunt: 'Israël heeft recht op zelfverdediging'

In de Tweede Kamer is brede steun voor de opstelling van het demissionaire kabinet in de oorlog tussen Israël en Hamas. De meeste partijen spraken uit dat Israël het recht heeft op zelfverdediging na de extreem gewelddadige aanval van de Palestijnse terreurorganisatie. "Het gaat waarschijnlijk om de grootste moordpartij op Joodse mensen na de Tweede Wereldoorlog", zei demissionair premier Mark Rutte. Hij vindt het ongepast om het nu over het bredere verhaal van de Palestijnse gebieden te hebben, zei hij tegen enkele Kamerleden die over vredesonderhandelingen begonnen. "Als Nederland zou worden aangevallen door een terroristische organisatie, dan zouden we het toch niet van andere landen accepteren als zij zeggen: 'probeer het eerst met ze uit te praten?'" Humanitair oorlogsrecht Rutte kreeg ook vragen over de aankondiging van Israël dat de Gazastrook wordt afgesloten van water, elektriciteit en voedsel. De Kamer wil dat Nederland Israël houdt aan het humanitair oorlogsrecht. Dat bepaalt dat onschuldige burgers zo veel mogelijk beschermd moeten worden. In zijn gesprek met de Israëlische premier Netanyahu werd duidelijk dat Israël zich daarvan bewust is, zei Rutte. "Men realiseert zich in Israël dat er een groot onderscheid is tussen de gewone Palestijnen en de terroristen van Hamas." Rutte wil eerst afwachten of en op welke manier Israël het dreigement gaat uitvoeren. Het kabinet is tegen het stopzetten van de humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden, zoals sommige EU-landen overwegen. De Europese Commissie heeft gezegd dat alle betalingen aan de Palestijnen onmiddellijk worden opgeschort. Daar wordt eerst nog over overlegd tussen de EU-landen.

Gazastrook In de Gazastrook wonen zo'n twee miljoen Palestijnen. Israël veroverde het gebied in 1967, net als de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Israël trok zijn legertroepen in 2005 terug uit de Gazastrook, maar blijft het luchtruim en het zeegebied controleren, net als het grootste deel van de grenzen. De Verenigde Naties beschouwen de Gazastrook daarom nog steeds als door Israël bezet gebied. Binnen de Gazastrook is Hamas aan de macht, een streng-islamitische Palestijnse beweging die door Israël en het Westen wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Sinds Hamas ruim vijftien jaar geleden de macht overnam, blokkeert Israël samen met Egypte de doorgang van de meeste personen en goederen in en uit het gebied. Mede door deze blokkade verkeert de economie van de Gazastrook in zeer slechte staat.