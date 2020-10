Nederlandse bouwsector minder getroffen door corona dan Belgische

Door soepeler coronamaatregelen tijdens de eerste golf lijkt de economie van Nederland minder hard geraakt te zijn dan de Belgische. De Belgische economie kromp het tweede kwartaal met 14,5 procent, de Nederlandse met 9,4 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) concludeert dat vooral de bouw in Nederland minder hard getroffen werd dan in België.

De Nederlandse bouw kromp in het tweede kwartaal met 3,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. In België kromp de bouw met bijna 16 procent. Volgens het CBS komt dit doordat er grote verschillen waren tussen de coronamaatregelen van de twee landen. Zo was het in België verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Omdat dit voor veel bouwbedrijven onmogelijk was, sloten veel bedrijven tijdelijk de deuren.

Dringend advies versus verplichting

In Nederland was de anderhalvemetermaatregel een dringend advies. Daarnaast werd in Nederland begin maart een akkoord gesloten tussen vakbonden en werkgevers waardoor de bouw kon doorwerken. Dit heeft er toe geleid dat de bouwproductie nauwelijks is gedaald. In België daarentegen was de bouwproductie in het tweede kwartaal 40 procent lager dan het jaar eerder.

Ook de Belgische detailhandel had zwaar te lijden van de strengere coronamaatregelen. Zo moesten wekenlang alle niet-essentiële winkels dicht terwijl in Nederland de winkels open mochten blijven als ze maatregelen hadden getroffen. In Nederland konden bouwmarkten en tuinwinkels daarom uitzonderlijk veel omzet draaien.