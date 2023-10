Nederland stemt niet voor of tegen omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Bij de vorige stemming over een verlenging van de termijn waarin glyfosaat nog wordt toegestaan, in 2017, stemde een meerderheid van 18 Europese lidstaten voor. Nederland hoorde daar ook bij.

Er is een meerderheid van ten minste vijftien lidstaten nodig om het verdere gebruik van glyfosaat toe te staan of juist tegen te houden. Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk lijken tegen te gaan stemmen, onduidelijk is nog wat andere landen doen.

Ondanks de ongerustheid is het gebruik van glyfosaat-houdende middelen in de EU nog toegestaan, voor boeren en consumenten. De goedkeuring geldt tot het einde van dit jaar. Maar komende donderdag of zullen de lidstaten stemmen om daar een periode van vijftien jaar aan vast te plakken.

Glyfosaat is het belangrijkste bestandsdeel van verschillende bestrijdingsmiddelen en een van de meest gebruikte onkruidverdelgers in de landbouw. Het middel is omstreden omdat het volgens veel mensen het risico op kanker kan vergroten. Het wordt ook wel in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson.

Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is de werkzame stof in veel pesticiden en onkruidverdelgers en is sinds 2002 in de EU toegestaan. Glyfosaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat het onder de naam Roundup op de markt bracht.

Over het gevaar voor mensen van glyfosaat is wereldwijd veel te doen. De Amerikaanse en Europese autoriteiten zeggen dat de stof niet kankerverwekkend is, maar onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie betwijfelt dat.

In de VS werd de Duitse chemiereus Bayer, die Monsanto in 2018 heeft overgenomen, tot twee keer toe veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding in individuele zaken. In 2020 trof Bayer een miljardenschikking in tienduizenden Amerikaanse rechtszaken van mensen die claimen dat ze kanker hebben gekregen door de onkruidbestrijder.

In Europa is het gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel toegestaan, al mogen individuele lidstaten het wel verbieden. België, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland hebben dat gedaan.