Nederland stemt niet voor of tegen omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is de werkzame stof in veel pesticiden en onkruidverdelgers en is sinds 2002 in de EU toegestaan. Glyfosaat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat het onder de naam Roundup op de markt bracht.

Over het gevaar voor mensen van glyfosaat is wereldwijd veel te doen. De Amerikaanse en Europese autoriteiten zeggen dat de stof niet kankerverwekkend is, maar onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie betwijfelt dat.

In de VS werd de Duitse chemiereus Bayer, die Monsanto in 2018 heeft overgenomen, tot twee keer toe veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding in individuele zaken. In 2020 trof Bayer een miljardenschikking in tienduizenden Amerikaanse rechtszaken van mensen die claimen dat ze kanker hebben gekregen door de onkruidbestrijder.

In Europa is het gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel toegestaan, al mogen individuele lidstaten het wel verbieden. België, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland hebben dat gedaan.