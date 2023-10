Verdachte steekpartijen Utrechtse Balijelaan twee weken langer vast

De verdachte van de steekpartijen aan de Balijelaan in Utrecht blijft veertien dagen langer vast zitten. De rechtbank in Utrecht vindt de verdenking zodanig ernstig dat het gerechtvaardigd is dat hij vast blijft zitten. Volgende week donderdag wordt opnieuw besloten over de voorlopige hechtenis.

De man, een 37-jarige man uit Utrecht, wordt ervan verdacht dat hij tussen eind september en begin oktober drie vrouwen heeft gestoken in de Balijelaan. Dat gebeurde in alle drie gevallen laat in de avond en in de nacht. Ze zaten allemaal op de fiets op het moment dat ze werden aangevallen. De vrouwen raakten gewond. Een van hen werd van haar schoudertas beroofd.

Het onderzoek naar de man loopt nog. Het Openbaar Ministerie zet vooralsnog in op poging tot moord. En als dat niet bewezen kan worden, zet het OM in op zware mishandeling met voorbedachten rade.

De steekincidenten leidden tot onrust in de Utrechtse Rivierenwijk. Veel vrouwen durfden niet alleen over straat. Ook de politie riep op om extra alert te zijn en de gemeente hield een bijeenkomst voor buurtbewoners.