Verdachte aangehouden voor liquidatie 41-jarige man in Den Haag

De politie heeft gisteren een 31-jarige man uit Zoetermeer opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een man in Den Haag afgelopen juni.

De verdachte heeft volgens de politie mogelijk de scooter bestuurd die is gebruikt bij het misdrijf.

Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Den Haag, reed in de Wenckebachstraat in een Renault Twingo toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dat gebeurde door twee personen die op een zwartkleurige motor reden. De man overleed ter plekke.

De aangehouden verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Eerder is een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak. "Die beloning staat nog", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep West. "We hebben nu alleen één verdachte aangehouden dus de zaak is nog niet opgelost."