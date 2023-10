Kabinet kijkt of het Nederlanders met charters kan evacueren uit Israël

Het demissionaire kabinet onderzoekt of het mogelijk is om Nederlanders die dat willen met chartervluchten weg te halen uit Israël. "We hebben een aantal Nederlandse groepen in beeld waarvan we weten dat ze Israël willen verlaten. We werken er nu hard aan te inventariseren welke Nederlanders nog meer willen vertrekken", aldus het ministerie.

Gedacht wordt aan samenwerking met andere landen en luchtvaartmaatschappijen. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders zich in Israël of de Palestijnse gebieden bevinden. Registratie is niet verplicht.

Cyprus geeft aan dat het bij evacuaties door EU-landen als tussenstation wil functioneren. Het land ligt in het oostelijk deel van de Middellandse Zee niet ver van Israël.

Geannuleerd

Veel vliegtuigmaatschappijen hebben hun vluchten op Israël in verband met de mogelijke onveiligheid van het luchtruim geannuleerd. Volgens flightaware.com is het aantal vluchten van en naar de internationale luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv met meer dan 20 procent afgenomen. Vliegtuigen die wel vertrekken zijn vaak volgeboekt.

KLM heeft zijn vluchten op Tel Aviv in ieder geval tot en met morgen stopgezet. Op de site staat dat het bedrijf passagiers op dit moment niet op een ander vliegtuig kan zetten. Transavia en easyJet hebben hun vluchten op Tel Aviv tot en met donderdag opgeschort.