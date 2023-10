Weer doorzoekingen bij Duitse Reichsbürger, aanhouding ontvoeringsplan minister

In Duitsland heeft de politie huizen van vermoedelijke leden van de extreem-rechtse Reichsburger-beweging doorzocht en meerdere verdachten gearresteerd. Dat melden Duitse media.

Aan de invallen deden ongeveer honderd politieagenten mee, schrijft Der Spiegel. De politie pakte volgens dit nieuwsmedium een 49-jarige man op in Noordrijn-Westfalen, een 32-jarige vrouw en een 52-jarige man in Rijnland-Palts, en een 61-jarige man in Hessen. Ook in Beieren zou een verdachte zijn gearresteerd.

De man uit Hessen wordt ervan verdacht dat hij heeft meegewerkt aan plannen om minister Lauterbach van Volksgezondheid te ontvoeren. Ook vorig jaar werden hier al mensen voor aangehouden. Lauterbach bedankt op X de onderzoekers, "aan wie ik waarschijnlijk mijn leven te danken heb".

De 52-jarige verdachte zou betrokken zijn bij plannen om het energienetwerk van Duitsland aan te vallen. Ook in Baden-Württemburg en Thüringen waren volgens Der Spiegel doorzoekingen.

Ook vorig jaar arrestaties

Vorig jaar april werden al vier mensen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze plannen maakten om minister Lauterbach te gijzelen. Ook zouden zij van plan zijn geweest om een landelijke stroomstoring te veroorzaken met aanvallen op het elektriciteitsnetwerk, om zo een burgeroorlog te ontketenen.

Deze verdachten waren lid van de extreemrechtse Reichsbürger-beweging. Die groep weigert het Duitse staatsbestel te erkennen, omdat ze vinden dat dit na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden is opgelegd. Ze willen terug naar de situatie van voor de oorlog.