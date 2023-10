Verbruggen staat te popelen om zijn debuut te maken onder de lat bij Oranje

Verbruggen, die er vorige maand ook bij was toen de nu door ziekte gevelde Mark Flekken onder de lat stond tegen Griekenland en Ierland, maakt een gretige indruk en voelt zich dan ook helemaal klaar voor een eerste optreden in Oranje. De in Breda opgegroeide Zwollenaar, die in de huidige Oranje-selectie 'nieuweling' Nick Olij en de alsnog opgeroepen WK-keeper Andries Noppert als concurrenten heeft, zou zichzelf dan ook zonder meer opstellen.

Hij zou de jongste doelman in het Nederlands elftal kunnen worden sinds Jan van Beveren, die in 1967 pas 19 jaar was toen hij zijn interlanddebuut maakte. Maar Bart Verbruggen weet drie dagen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk nog niets van een opstelling. "Ik ben wel heel nieuwsgierig", bekent de 21-jarige keeper.

Maandag is Griekenland om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in Athene de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen via alle NOS-kanalen en ook de rest van de week volgen we Oranje op de voet.

De wedstrijd is ook te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

Het Nederlands elftal speelt vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Frankrijk. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op NOS.nl en de NOS-app. Vanaf 20.30 uur is de uitzending ook te zien op NPO 1.

"Ja, dat is vrij nieuw in de voetbalwereld dat een ploeg niet echt één vaste keeper heeft. Maar ik leer er veel van. Zoals ik veel leer van het daar zijn in het algemeen, in dat land, in die competitie en bij die ploeg. Ik word er altijd enthousiast van als ik veel leer. Dus ik zit daar op mijn plek."

"Dat doet iedereen toch? Als dat niet zo is, gaat er wat mis in het koppie, denk ik. Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik hoop dat ik dat ook naar de bondscoach uitstraal en dat ik dat heb laten zien. En dan zien we wel wie hij vrijdag onder de lat zet."

De overgang van de Belgische Eerste Klasse naar de Engelse Premier League lijkt groot voor zo'n jonge doelman. "Nou ja, je gaat er heen omdat je er klaar voor bent", riposteert Verbruggen. "Maar het is een ander niveau. Het gaat allemaal net even wat sneller en net even wat beter. Er is ook net even wat minder ruimte voor fouten. Ik vind dat hartstikke leuk. Het is een mooie uitdaging."

Te kort balletje

De 1,94 meter lange sluitpost staat inmiddels op vier wedstrijden in de Premier League - Jason Steele nam de andere vier voor zijn rekening - en moest daarin tot nu toe zeven keer vissen. Afgelopen zondag had hij tegen Liverpool (2-2) zelf mede schuld aan een tegentreffer: hij bracht met een kort balletje een teamgenoot in de problemen, waarna het repareerwerk ten koste ging van een strafschop.

Bondscoach Ronald Koeman had dat ook gezien en liet op de persconferentie van maandag weten dat hij zoiets beslist niet wil zien bij het Nederlands elftal. "Ik heb het gehoord, ja", reageert de doelman met een lichte glimlach. "Het zijn verschillende trainers met verschillende speelwijzes. Ik denk dat je als speler de taak hebt om de speelwijze uit te voeren die de trainer en het team van je vragen."