Eredivisie ook na 2025 live bij ESPN, kabelaars verbaasd en teleurgesteld

Eredivisiewedstrijden blijven ook na 2025 live te zien bij ESPN. De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs hebben vanmiddag op een speciale vergadering ingestemd met het onderhandelingsakkoord dat afgelopen maand met ESPN werd bereikt.

De wedstrijden worden nu ook al live uitgezonden bij ESPN. In een persbericht schrijft de Eredivisie CV dat de deal positief uitpakt voor de clubs in de eredivisie, eerste divisie, de Vrouwen Eredivisie en de KNVB-beker. Zo krijgen alle clubs "substantieel meer inkomsten".

750 miljoen euro

Om hoeveel geld het gaat, is niet bekendgemaakt. Eerder meldden VI en de Telegraaf dat er een akkoord lag waarmee zo'n 750 miljoen euro gemoeid is.

In de overeenkomst is ook afgesproken dat alle wedstrijden van de Vrouwen Eredivisie en de eerste divisie al vanaf 2024 live bij ESPN worden uitgezonden. De nieuwe deal loopt tot de zomer van 2030.

Kabelaars verbaasd

KPN, VodafoneZiggo, Delta Fiber en Odido, die als het consortium van telecomaanbieders ook de uitzendrechten wilden binnenhalen, zijn verbaasd en teleurgesteld over de "onderhandse gunning" van de eredivisierechten.

Ze zeggen dat nog moet blijken of dit besluit houdbaar is. Toen vier weken geleden bekend werd dat er een akkoord lag met ESPN heeft het consortium de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om de gunning te toetsen aan het mededingingsrecht. De ACM zei toen dat de toekenning via een openbare aanbesteding zou moeten plaatsvinden.

Kartelvorming

"De clubs hebben besloten hun (uitzend)rechten collectief te verkopen via de ECV, waardoor kartelvorming ontstaat. Volgens het consortium is die verkoop daarom aan speciale regels gebonden. Er zou om die reden sprake moeten zijn van een transparant biedingsproces. Dat heeft nu niet plaatsgevonden", laat het consortium weten in een schriftelijke reactie.

De kabelaars vinden het ook teleurstellend dat de clubs kiezen voor een bod "waarbij een groot deel van de inkomsten in de zakken van Amerikaanse aandeelhouders verdwijnen in plaats van dat ze naar de clubs zelf vloeien". Als de clubs hadden gekozen voor het consortium hadden ze "gegarandeerd een bedrag van 180 miljoen euro netto per jaar tegemoet kunnen zien".

Wie de samenvattingen van de eredivisiewedstrijden gaat uitzenden vanaf medio 2025 is nog niet bekend. Tot die tijd zijn de samenvattingen bij de NOS te zien.