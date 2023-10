In één nacht meer dan 20 bomaanslagen op panden op Corsica

Corsica is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een reeks explosies verspreid over het Franse eiland, voor een groot deel bij vakantiewoningen. De verantwoordelijkheid voor de bomaanslagen is opgeëist door de Corsicaanse onafhankelijkheidsbeweging FLNC.

Volgens de plaatselijke krant Corse Matin waren er zeker 27 ontploffingen. Een deel werd pas later ontdekt en mogelijk is nog steeds niet alle schade bekend. Er vielen geen gewonden.

Gisteren zei het FLNC in een verklaring verantwoordelijk te zijn voor het geweld. De organisatie strijdt sinds 1976 voor onafhankelijkheid van Corsica. In 2016 had de beweging de wapens neergelegd, maar sinds de dood van de Corsicaanse nationalist Yvan Colonna in 2022 laait het geweld weer op.

Colonna overleed nadat hij was aangevallen door een medegevangene in de gevangenis van Arles, waar hij een levenslange straf uitzat voor de moord op prefect Claude ­Érignac in 1998. Colonna was voor de separatisten een symbool van de gewapende strijd tegen de Franse staat. Na zijn dood braken op Corsica rellen uit.

Voorstel Macron

De Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken ­beloofde dat Parijs zou praten over meer autonomie voor Corsica als het geweld zou stoppen. Verschillende bevoegdheden zijn al overgeheveld naar de lokale autoriteiten, maar van volledige autonomie is geen sprake.

Afgelopen donderdag kwam president Macron met een voorstel voor "autonomie binnen de republiek" om de separatisten op het eiland met ruim 340.000 inwoners tegemoet te komen. Hij gaf niet aan waarover de Corsicanen volgens zijn plan zelf mogen gaan beslissen.

Er zou wel een grondwetswijziging moeten komen waarin Corsica een speciale status krijgt. De toenadering wordt gezien als een ommekeer in de Franse politiek, maar een deel van de Corsicaanse nationalisten is niet overtuigd.

De status van Corsica leidt al ­decennia tot discussie. De Franse regering vreest, als ze te veel toezeggingen doet, voor de reactie van andere streken waar separatistische gevoelens ­leven, zoals Frans Baskenland en Bretagne.