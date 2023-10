Ov-reiziger die kan thuiswerken doet dat sinds corona ook vaker

Terwijl op de weg de files toenemen, checken er zo'n 20 procent minder mensen in in het openbaar vervoer in dan in 2019. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft uitgezocht waarom. De belangrijkste oorzaak: het zijn vooral kantoormedewerkers die met de trein reizen, en hun werk kan vaak ook prima vanuit huis.

In de vandaag verschenen publicatie Waar is de ov-reiziger gebleven schrijft het KiM dat Nederlanders in het algemeen meer thuiswerken dan voor corona: 23 procent in 2022 tegen 11 procent voor de corona-uitbraak. Bij ov-gebruikers is het effect nog groter: die werken sinds eind 2022 voor meer dan een derde (36 procent van de werkuren) thuis. Automobilisten schuiven inmiddels weer dagelijks in de file aan, en ook fietsers werken minder thuis dan ov-gebruikers.

Ook vóór de pandemie werkte de ov-forens al vaker thuis, zij het minder vaak dan nu, zegt onderzoeker Matthijs de Haas in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat heeft in grote mate te maken met de werkzaamheden die de ov-forens doet. Dat zijn toch veel hoogopgeleide kantoormedewerkers die het werk achter de pc doen, wat zich uitstekend leent om ook vanuit huis te doen."

Natuurlijk zijn er ook mensen die met de auto gaan die dat type werk doen. "Maar we moeten niet vergeten dat er ook ontzettend veel banen zijn die zich eigenlijk helemaal niet lenen voor dat thuiswerken. Denk aan de loodgieter die mensen moet bezoeken, de stratenmaker die naar locatie moet of de medewerker in een distributiecentrum of een bedrijfsterrein."

Uitval en vollere treinen

De onderzoekers zagen dat er ook een groep mensen was die er tijdens de pandemie juist voor koos om met de auto te gaan reizen, of met de elektrische fiets. "En dat doen ze nu nog steeds, waardoor dus het aantal forenzen in de trein relatief gezien is afgenomen."

De kwaliteit van het ov is volgens De Haas een van de redenen die mensen noemen voor hun verminderde treingebruik. "Ze zeggen bijvoorbeeld dat de trein minder vaak rijdt. We hebben ook een periode gehad met veel uitval en vollere treinen. Dat zijn ook dingen waarvan mensen aangeven dat ze die meewegen in de keuze om wel of niet het ov te gebruiken."

Dat er minder met het openbaar vervoer naar het werk wordt gereisd, wil niet zeggen dat het ook altijd rustiger is in de trein. Vooral op dinsdagen en donderdagen gaan veel mensen juist weer wel naar het werk met het ov.

"Mensen hebben vaak toch voorkeursdagen om naar kantoor te gaan, en op zich is dat ook wel voorstelbaar. Kijk, waarom ga je naar kantoor? Om je collega's op te zoeken, om te overleggen. Dat doe je dan toch echt op die dagen waarop jouw collega's ook aanwezig zijn", legt De Haas uit. "Dus dan ontstaat er toch een patroon van elkaar opzoeken op bepaalde dagen. Wij zien in onze gegevens echt terug dat de dinsdag en donderdag het populairst zijn."