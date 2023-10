Verenigd Koninkrijk én Ierland organiseren EK voetbal 2028, Italië en Turkije krijgen EK 2032

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen het Europees kampioenschap van 2028 organiseren. Dat heeft de Europese voetbalbond dinsdag officieel besloten. Het EK van 2032 werd toegewezen aan Italië en Turkije. Nadat Turkije zijn bid voor het EK van 2028 vorige week woensdag had ingetrokken, was al duidelijk dat liefhebbers van Britse voetbalsferen over vijf jaar aan hun trekken zouden komen.

Rusland kondigde vorig jaar ook een bid voor het EK 2028 aan, maar dat land wordt door de UEFA geweerd. Het Italiaans-Turkse bid voor het EK van 2032 bleef daardoor als enige over. Weer op Britse grond Engeland organiseerde eerder het WK 1966 en het EK 1996. Ook de finale van het over Europa verspreide EK vond twee jaar geleden plaats in Londen. En in 2022 werden de Engelse voetbalsters onder bondscoach Sarina Wiegman in eigen land Europees kampioen. Nu slaan de Engelsen de handen ineen met Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland waren decennialang politiek gezworen vijanden, met Noord-Ierland als splijtzwam. Op voetbalgebied zijn de banden echter altijd hecht geweest, al is er wel degelijk rivaliteit over voetbalnationaliteit.

Foto: ca587406-5542-3891-a933-747dea8fea03 - AFP

In het Ierse nationale team spelen al heel lang veel in Engeland geboren voetballers. Andersom kozen Declan Rice en Jack Grealish, tot onvrede van veel Ieren, in een recent verleden niet voor het Ierse nationale team maar voor het Engelse.

Automatisch geplaatst? Bij de Europese voetbalbond komt wel een nieuw vraagstuk op tafel. Niet eerder organiseerden vijf voetballanden samen een eindtoernooi. Normaliter zijn organiserende landen automatisch geplaatst voor een EK of WK.

Beoogde speelsteden EK 2028: Londen, Wembley en Tottenham Hotspur Stadium

Cardiff, Principality Stadium

Manchester, Etihad Stadium

Liverpool, Everton Stadium

Newcastle, St James' Park

Birmingham, Villa Park

Glasgow, Hampden Park

Dublin, Aviva Stadium

Belfast, Casement Park *Voor het EK van 2032 zijn de beoogde speelsteden nog niet bekend.