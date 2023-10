Twee mannen aangehouden voor explosie winkelpand in Winschoten

Twee mannen uit Tilburg zijn aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een explosie bij een gamewinkel in Winschoten op 16 september. De verdachten zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De Tilburgers zijn 19 jaar en werden vanochtend aangehouden in hun woning. Vervolgens zijn in Tilburg meerdere huiszoekingen gedaan. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.

De politie deelde eerder beelden van de explosie bij het winkelpand in het centrum van de Groningse plaats. Te zien is hoe iemand een tas voor het gebouw neerzet, die even later explodeert. Het pand raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

Reeks geweldsincidenten

In Winschoten, maar ook in Oude Pekela en de stad Groningen waren de afgelopen maanden diverse geweldsincidenten. Zo werden in Oude Pekela in mei meerdere woningen beschoten. In de stad Groningen was in juli een explosie bij een schoonheidssalon.

Begin juli werd Winschoten opgeschrikt door een reeks steek- en schietincidenten en vorige maand waren daar twee explosies in een paar dagen tijd. Drie dagen na de ontploffing bij de gamewinkel was er een explosie elders in de Langestraat. Toen werd een kapperszaak getroffen.

Vanwege het geweld werd de jaarlijkse Nacht van Winschoten verschoven van juli naar september. De gemeente maakte zich zorgen over de openbare orde en veiligheid.

Verband onderzocht

Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Ook onderzoekt de politie of de gebeurtenissen te maken hebben met conflicten in het criminele circuit.