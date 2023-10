Kamermeerderheid voor motie afbouwen fossiele subsidie, XR stopt acties A12

Overigens staat in de motie niet dat de fossiele subsidies nu ook echt moeten worden afgebouwd. Er wordt aan de regering gevraagd om "scenario's op te stellen" voor de afbouw in twee tot zeven jaar en die voor Kerst naar de Tweede Kamer te sturen. Dan zijn er inmiddels verkiezingen geweest en heeft de Kamer een andere samenstelling.

In een reactie op de Kamermeerderheid zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion (XR) dat de weg inderdaad niet opnieuw wordt geblokkeerd als de motie wordt aangenomen. Ook zegt ze ontzettend blij en trots te zijn. "Het laat zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid werkt." "We gaan wel nauwlettend in de gaten houden wat de politiek doet en hoe de minister de motie gaat uitvoeren."

Het CDA heeft gezegd voor de motie te zullen stemmen. Dat betekent dat er een Kamermeerderheid is voor het voorstel van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren en dat er een grote kans is dat de motie wordt aangenomen.

Extinction Rebellion stopt met zijn protestacties op de A12 als een motie over het mogelijk afbouwen van subsidies voor fossiele brandstoffen op termijn later vanmiddag wordt aangenomen. Dat laatste lijkt inmiddels een formaliteit.

De term fossiele subsidie is wat verwarrend. Doorgaans is een subsidie een geldbedrag dat je van de overheid kunt krijgen, als de overheid iets wil stimuleren, zoals zonnepanelen. Bij fossiele subsidies gaat het om een verzamelnaam voor financiële voordelen voor bedrijven. Het zijn vooral belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen, maar ook een verlaging van de btw op benzine valt eronder. Deze definitie wordt gebruikt door internationale organisaties en ook door het Nederlandse kabinet.

CDA-Kamerlid Boswijk zegt dat hij er moeite mee heeft dat Extinction Rebellion de motie "gebruikt" als een soort rechtvaardiging voor eventuele nieuwe blokkades van de A12. "Ik vind: of je nou een trekker onder je kont hebt of een flesje lijm in je hand, demonstreren op een snelweg is gewoon verboden en moet je gewoon niet doen."

'Neigt naar chantage'

Hij vindt dat dit "neigt naar chantage", maar zijn partij stemt uiteindelijk toch voor omdat "wij als CDA onze wereld uiteindelijk schoner doorgeven aan de komende generatie". Hij vindt het goed om te onderzoeken hoe de fossiele subsidies "op een verstandige manier" kunnen worden afgebouwd.

Behalve GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren en nu ook het CDA zullen SP, ChristenUnie en Volt waarschijnlijk voor de motie stemmen. Daarmee is er een meerderheid voor.