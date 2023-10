Ticketfraude bij populaire Amsterdam Marathon

Bij concerten en festivals is het een bekend fenomeen: ticketfraude. Maar nu blijkt ook de marathon van Amsterdam die komende zondag plaatsvindt zo populair dat startbewijzen worden doorverkocht aan meerdere hardlopers. Dat gebeurt onder meer via Marktplaats, bevestigt de organisatie van de marathon na een artikel in Het Parool.

Het evenement heeft een vergunning voor maximaal 45.000 deelnemers. De startbewijzen voor de hele en halve marathon en de 8 kilometer waren begin juli al uitverkocht. Sindsdien zijn er bij de organisatie van het sportevenement enkele tientallen gevallen bekend van startbewijzen die aan meerdere mensen zijn doorverkocht.

René Wit, adjunct-directeur van organisator TCS Amsterdam Marathon, zegt dat dit de eerste keer is dat de organisatie met deze fraude wordt geconfronteerd. "Het evenement is dit jaar populairder dan vorig jaar. Toen waren we pas in september uitverkocht. Nu al begin juli."

Hardlopers beter informeren

Hoeveel startbewijzen dubbel zijn verkocht door fraudeurs die er geld aan wilden verdienen, weet de organisatie niet. "Dat gaan we komend weekend monitoren. Dan gaan we zien hoeveel mensen zich willen registreren met een startbewijs dat even daarvoor al geregistreerd is."

Over twee weken gaat de verkoop van startbewijzen voor de editie van 2024 alweer van start. Of en welke maatregelen de organisatie neemt voor de editie van volgend jaar is nog niet duidelijk. "We gaan goed kijken hoe we mensen beter kunnen informeren."