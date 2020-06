Beursgebouw Pakistan aangevallen door gewapende mannen

Gewapende mannen hebben in Pakistan een aanval uitgevoerd op het beursgebouw in Karachi. Vier aanvallers zijn door de politie gedood, zegt de lokale politie tegen Reuters. Het is nog niet bekend of er meer bij de aanval betrokken zijn.

Er zou een granaataanval zijn geweest bij de ingang, ook werd er geschoten. Het is niet zeker of de aanvallers het pand ook daadwerkelijk in zijn gekomen. Er is veel beveiliging aanwezig rond het gebouw, dat in het financiële hart van het land ligt. In het beursgebouw zitten ook veel hoofdkantoren van private banken.

Volgens lokale media zijn er zeker twee burgers omgekomen en er zijn enkele gewonden. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die bloedend op straat liggen.

Mensen die nog in het beursgebouw zaten, zijn geëvacueerd via een achteringang, meldt het lokale GeoNews.