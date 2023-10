Eden Hazard (32) volgt advies broer op en stopt met voetbal: 'Droom verwezenlijkt'

Voetballer Eden Hazard heeft een punt gezet achter zijn profloopbaan. De 32-jarige Belgische dribbelaar maakte het nieuws zelf beken via Instagram. De laatste jaren kampte Hazard met fysiek malheur en kwam zelden nog in de buurt van zijn oude niveau. Sinds zijn vertrek bij Real Madrid deze zomer zat hij zonder club. "Je moet naar jezelf luisteren en op het juiste moment stoppen", schrijft de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels. "Na 16 jaar carrière en meer dan 700 wedstrijden heb ik besloten om mijn carrière als profvoetballer te beëindigen."

De voetballer kende hoogtijdagen bij onder meer Chelsea, Real Madrid en de Belgische nationale ploeg. "Ik heb mijn droom kunnen verwezenlijken, spelen en plezier kunnen maken op het veld in heel Europa en de wereld."

Kleine dribbelaar, grote man De in La Louvière geboren Hazard werd opgeleid bij het Franse Lille OSC, won in 2011 met die club de Franse dubbel (beker en landstitel) en werd dat jaar ook voor de tweede keer uitgeroepen tot speler van het jaar in Frankrijk. Hij verdiende er een transfer mee naar Chelsea, waar de aanvaller onder coach José Mourinho uitgroeide tot een van de beste spelers van de Premier League. Met de Londense club won hij twee keer de landstitel, een keer de FA Cup, een keer de League Cup en twee keer de Europa League. In 2018 was de kleine dribbelaar de grote man bij de Belgen die bij het WK in Rusland tot de derde plaats reikte. Achter Luka Modric eindigde Hazard als tweede in de verkiezing van beste speler van het WK.

Na dat WK verkaste Hazard naar Real Madrid, maar daar kwam hij nooit meer in de buurt van zijn oude niveau. In vier seizoenen in Madrid kwam hij nog maar tot 54 wedstrijden en 7 doelpunten. Wel mocht hij in Madrid nog twee landstitels, een bekerwinst en een eindzege in de Champions League bijschrijven. Zijn 126ste en laatste interland speelde Hazard op 1 december 2022 in de laatste groepswedstrijd van het WK in Qatar. Tegen Kroatië werd hij gepasseerd en mocht pas drie minuten voor tijd invallen.

In juni nam Hazard al afscheid van het Belgische publiek na afloop van het EK-kwalificatieduel met Oostenrijk.