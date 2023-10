Stoelen Syrië blijven leeg bij start folteringzaak in Den Haag

Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is de folteringszaak van start gegaan die door Nederland en Canada tegen Syrië is aangespannen. De twee landen vinden dat er voldoende bewijs is voor de vervolging van Syrië voor het martelen en onmenselijk behandelen van burgers.

"Vanaf 2011 heeft Syrië gemarteld, gemoord, mensen aangerand en laten verdwijnen en op grote schaal chemische wapens ingezet", zei de aanklager die namens Nederland en Canada het woord voert. Daarmee zou Syrië zich schuldig maken aan schending van het VN-antifolterverdrag.

In stukken die de twee landen hebben aangeleverd, staat dat gevangenen met allerlei voorwerpen zijn geslagen, elektrische schokken kregen toegediend, dat nagels en tanden werden uitgetrokken en dat ze schijnexecuties moesten ondergaan.