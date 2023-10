Hermoso voelde zich door Spaanse voetbalbond onder druk gezet om kus te bagatelliseren

De Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso heeft een verklaring afgelegd aan het Spaanse Openbaar Ministerie over de veelbesproken kus van toenmalig voorzitter Luis Rubiales na de gewonnen WK-finale eind augustus. Volgens Hermoso werd ze na het incident onder druk gezet door de Spaanse voetbalbond om een openbare verklaring af te leggen waarin de actie werd gebagatelliseerd.

Over het moment na de gewonnen WK-finale zegt ze: "Ik was in shock. Het was een historische gebeurtenis waar we ons hele leven voor hebben gewerkt, iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Door de adrenaline knuffelde ik hem. Hij was een betrouwbaar persoon en niemand verwachtte dit, hoe spontaan het ook was."

Imago aangetast

"Ze hebben mijn imago aangetast", zegt Hermoso in een video die openbaar is gemaakt door televisieprogramma Código 10. "Ik had het gevoel dat niemand mij als speler en werknemer van de bond beschermde, maar ze vroegen mij wel om hen te helpen en te beschermen. Geen enkel moment had ik het gevoel dat ze mij beschermden."

In de verklaring die Hermoso maandag aflegde vertelt ze hoe ze zich voelde nadat er in de kleedkamer grappen gemaakt werden na de kus van Rubiales. "Er werd grappig over gedaan, maar ik voelde mij er niet comfortabel bij omdat het uiteindelijk iets was wat er met mij gebeurd was." Hermoso legt uit dat ze meelachte om niet het plezier van haar ploeggenoten te bederven.

"Ik verdien het niet om dit allemaal te hebben meegemaakt", vervolgt Hermoso in de video. Ze vertelt ook dat ze haar huis in Madrid amper uit kon en de Spaanse hoofdstad zelfs verliet vanwege de druk die ze van buitenaf voelde. "Waarom moet ik huilend in mijn kamer zitten terwijl ik niks fout heb gedaan?"