CBR hervat rijexamens in Enschede na intimidatie

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt vanaf vandaag weer rijexamens af in Enschede. De locatie was sinds donderdag dicht omdat het CBR de veiligheid van kandidaten, opleiders en examinatoren niet kon garanderen.

Een oud-rijschoolhouder achtervolgde en filmde herhaaldelijk examenauto's, waardoor die kandidaten zich geïntimideerd voelden. De man zou dit hebben gedaan omdat hij vindt dat kleine rijscholen door het CBR worden benadeeld. Een aantal examens moest vroegtijdig worden afgebroken. Andere geplande examens werden uitgesteld.

Veiligheidsmaatregelen

Na overleg met de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie is besloten tot heropening van het examencentrum. Wel worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Het CBR wil niet zeggen wat de maatregelen inhouden. "We willen ons niet in de kaart laten kijken. Maar we nemen ze om de veiligheid te kunnen garanderen van zowel de examinatoren als de kandidaten. Belangrijk is dat niemand iets van de maatregelen zal merken", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost.

Voor de theorie-examens heeft het CBR extra beveiligers ingehuurd.