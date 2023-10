Vanavond op tv: De wraak van Israël • Het lot van Israëlische gijzelaars? • Hamas in Libanon • Hoe werkt het oorlogsrecht?

Vandaag begin Israël met het uitdelen van duizenden aanvalsgeweren aan vrijwilligers in regio's die grenzen aan de Palestijnse gebieden en in gemengd Joods-Arabische plaatsen. Vanavond het laatste nieuws uit Israël en Gaza en politieke reacties.

Israël bereidt ook een grondoorlog voor en heeft opdracht gegeven om de Gazastrook volledig af te sluiten. Dat betekent geen elektriciteit, geen voedsel en brandstof meer. "We vechten tegen menselijke beesten", zegt de Israëlische minister van Defensie. Het Israëlische leger zou vannacht meer dan 200 locaties hebben gebombardeerd in de Gazastrook en sinds zaterdag zijn 1500 Hamasstrijders gedood in Israël. Ook zijn 704 Palestijnse burgers omgekomen en ruim 900 Israëliërs gedood. Meer dan 180.000 inwoners van de Gazastrook zijn hun huis ontvlucht.

De militaire tak van Hamas heeft gedreigd Israëlische gevangenen te executeren als Israël doorgaat met het bombarderen. Er zouden dit weekend 150 Israëliërs zijn ontvoerd, zowel burgers als soldaten. We spreken een familie waarvan twee kinderen zijn vermist. Ze voelen zich in de steek gelaten door de Israëlische autoriteiten.

Hamas in Libanon

Na de aanval van Hamas op het zuiden van Israël is het ook aan de noordgrens met Libanon onrustig. De militante sjiitische beweging Hezbollah heeft er mortieraanvallen uitgevoerd op Israël. In de Palestijnse vluchtelingenkampen van Libanon is de steun voor Hamas groot. We spreken leden van Hamas die betrokken waren bij de aanval van zaterdag. Ze waarschuwen voor nog meer aanvallen.