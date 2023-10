Tientallen doden bij aanval op vluchtelingenkamp Myanmar

Correspondent Zuidoost-Azië Saskia Konniger:

"Veel burgers vechten tegen de junta. In het hele land zijn groeperingen in verzet. Maar zo veel doden in één keer, dat is al zes maanden geleden. Dat was destijds in de regio Sagaing, in april, toen waren er 53 doden.

De militaire regering verliest terrein, ze voelen veel druk, want het verzet van de bevolking houdt stand in verschillende delen van het land. Daardoor neemt de terreur van de junta toe, met name door bombardementen van burgerdoelen. Door die continue bombardementen zijn sinds 2021 al ruim 4000 doden gevallen, en zijn 1 miljoen mensen ontheemd geraakt."