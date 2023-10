In Den Haag zijn gisteravond binnen een straal van een kilometer zeker zes auto's uitgebrand. Onduidelijk is wie erachter zit.

De branden waren kort voor middernacht in de Schildersbuurt en het Transvaalkwartier, niet ver van het centrum. Het gaat om personenauto's en bestelbusjes.

In één straat gingen vier auto's in vlammen op, meldt Omroep West. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.