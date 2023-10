Olij, Verbruggen of toch Noppert? Hoofdpijndossier Koeman krijgt nieuw hoofdstuk

Eerst keepte Jasper Cillessen. Toen stond Justin Bijlow onder de lat. Vervolgens was daar Mark Flekken. Maar nu zijn zij er allemaal niet bij en schrijft bondscoach Ronald Koeman noodgedwongen het volgende hoofdstuk van zijn hoofdpijndossier 'doelman van Oranje'. Werken met een vast team aan automatismen. Dat is zo ongeveer waar iedere voetbaltrainer op hoopt. Slijpen aan het systeem, de puntjes op de i qua afstemming, het smeden van een team. Koeman kan er voorlopig alleen maar van dromen. Nu is het als bondscoach sowieso al een stuk lastiger dan als clubtrainer. Je ziet de spelers immers minder vaak. En je bent afhankelijk van hun fitheid en vorm die ze bij hun club ontwikkelen. Koeman en zijn Nederlands elftal hunkeren naar vastigheden, maar hebben te maken met een lijst vol afwezigen en moeten roeien met de riemen die ze hebben. De plek onder de lat, toch al snel een van de posities die voor rust in een elftal moet zorgen, is daar misschien wel het beste voorbeeld van.

Foto: 480301e8-a6af-3600-ad18-73c918318d98 - ANP

Als Andries Noppert zijn WK-vorm direct door had kunnen trekken, had hij zomaar kunnen keepen onder Koeman. Als Justin Bijlow fit was gebleven, dan had ook hij zomaar de nummer 1 kunnen zijn. 'Niet prettig' Maar 'als' telt niet. Zeker niet in topsport. Na het wegvallen van de zieke Flekken, die de vorige interlands het vertrouwen van Koeman kreeg (en daarbij niet overtuigde), is de keuze niet meer zo reuze. Spartaan Nick Olij is er voor het eerst bij, Bart Verbruggen was er al vaker bij, maar keepte nog nooit en Noppert, die als vervanger van Flekken bij de groep is gekomen, is uit vorm.

Foto: df35b86e-755d-36c9-bf78-f5a792631adf - ANP

"Dat is niet prettig", schetst Koeman de situatie enigszins voorzichtig op de persconferentie op de eerste dag dat hij zijn ploeg weer bijeen heeft in de Zeister bossen. Op de vraag wie de voorkeur onder de lat krijgt tegen achtereenvolgens Frankrijk en Griekenland, geeft de coach geen antwoord. "Dat gaan we rustig bekijken van de week."

EK-kwalificatie Oranje bij de NOS Het Nederlands elftal speelt vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Frankrijk. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing op NOS.nl en de NOS-app. Vanaf 20.30 uur is de uitzending ook te zien op NPO 1. De wedstrijd is ook te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Maandag is Griekenland om 20.45 uur (Nederlandse tijd) in Athene de tegenstander. Ook die wedstrijd is live te volgen via alle NOS-kanalen en ook de rest van de week volgen we Oranje op de voet.

Alsof het een voorbode is, stapt Verbruggen een half uur later als eerste van het Nederlands elftal het trainingsveld op. Er klinkt luid gejuich bij de 1.500 fans op de open training, van wie het overgrote deel nog kind is. Van het trio doelmannen heeft Noppert de meeste fans langs de lijn staan. De training stelt weinig voor en zegt niets over de keuze onder de lat. Keeperstrainer Patrick Lodewijks heeft wat oefenvormen voor de doelmannen bedacht, maar heel intensief is het allemaal niet. Dan maar even logisch redeneren. Noppert is zoals gezegd niet bepaald in vorm bij sc Heerenveen, zo geeft hij ook zelf toe. Hij was dan ook niet verrast dat hij was afgevallen voor Oranje, totdat Flekken wegviel. Dat Noppert de komende duels keept, is dan ook onwaarschijnlijk. Olij probeert te genieten Debutant Nick Olij kijkt op z'n 28ste zijn ogen uit. Hij moet genieten van zijn tijd bij Oranje, heeft zijn omgeving hem op het hart gedrukt. Dat lijkt hij dan ook met volle teugen te doen op zijn eerste training. Als hij van het veld stapt, neemt hij met een grote lach de felicitaties van de fotografen voor zijn oproep in ontvangst.

Foto: e92b1fa0-69ca-3c7a-8718-c292a3d9cb1d - Pro Shots

Even daarvoor heeft Koeman op de persconferentie gezegd dat "je niet moet onderschatten wat het doet met voetballers: spelen voor Oranje. Dat is nog een aardige stap hoger dan bij hun club spelen." Spartijn Olij voor de leeuwen gooien tegen vice-wereldkampioen Frankrijk? Onlogisch. Blijft over Verbruggen. Hij lijkt de meest logische keuze. De 21-jarige Brabander die afgelopen zomer, na een sterk EK bij Jong Oranje, het Belgische Anderlecht voor twintig miljoen euro verruilde voor Premier League-revelatie Brighton & Hove Albion. Daar kent hij een wisselende start. Stuivertje wisselen Letterlijk: Verbruggen wisselt namelijk de wedstrijden af met zijn 33-jarige concurrent Jason Steele. De geprezen coach Roberto De Zerbi doet iets dat tamelijk uniek is in de voetballerij: hij laat zijn doelmannen om en om spelen. Verbruggen kreeg in de vier duels die hij tot nu mocht spelen zeven tegengoals, Steele moest in vier duels negen keer vissen.

Foto: caaab613-9352-39dc-9a13-9f72946da6f2 - Pro Shots