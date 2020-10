Frankrijk en Portugal in evenwicht, Denemarken wint eenvoudig op IJsland

Met wereldkampioen Frankrijk en Europees kampioen Portugal tegenover elkaar had het Stade de France zondag het mooiste affiche in de Nations League. Het duel was voor de Fransen extra beladen omdat de Portugezen in 2016 uitgerekend ten koste van 'de Haantjes' de Europese titel hadden gegrepen.

Net als toen wisten de ploegen ook zondagavond niet te scoren binnen negentig minuten. Vier jaar geleden kwam er in de finale een verlenging aan te pas, nu was het na de reguliere speeltijd klaar.

In het matige duel kwam er pas na rust wat leven in de brouwerij en moesten de keepers soms aan het werk. De Franse doelman Hugo Lloris stopte schoten van Joao Felix, Renato Sanches en in de extra tijd van Ronaldo. Aan de overkant stond Rui Patricio pal bij een inzet van Paul Pogba.

Doelpunt Pepe afgekeurd

Pepe kopte raak namens Portugal, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Beide ploegen hadden in groep 3 van de Nations League nog geen averij opgelopen.

Afgelopen woensdag had Portugal ook al doelpuntloos gelijkgespeeld tegen buurland Spanje. Aanstaande woensdag spelen de Portugezen tegen Zweden, Frankrijk gaat dan op bezoek bij Kroatië. Eerder op de avond wist Kroatië met 2-1 van Zweden te winnen.