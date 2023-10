Auto rijdt in op Chinees consulaat in San Francisco, automobilist doodgeschoten

Een automobilist is het Chinese consulaat in San Francisco binnengereden. De politie opende daarop het vuur op de automobilist, die is overleden. Het consulaat spreekt van een "serieuze bedreiging" van het leven van medewerkers van het consulaat. Er vielen geen gewonden.

Het voertuig reed in de middag de lobby van het consulaat binnen, aldus de politie in een korte persconferentie. De politie en brandweer waren snel massaal ter plaatse. Agenten kwamen het pand binnen, maakten contact met de automobilist en er ontstond een schietpartij. De automobilist raakte daarbij gewond en overleed in het ziekenhuis.

Op beelden die op sociale media rondgaan is te zien dat de auto het consulaat is binnengereden: