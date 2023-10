Energieverbruik per inwoner terug op niveau van 1970

Het energieverbruik per Nederlander is vorig jaar gedaald naar 154 gigajoule, het laagste niveau sinds 1970. Dat komt vooral doordat mensen minder gas verbruikten vanwege de oorlog in Oekraïne, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het jaar ervoor lag het verbruik op 173 gigajoule.

Nederland was in 2022 voor 77 procent afhankelijk van energie uit het buitenland. Sinds het openen van de Staatsmijnen in Limburg in 1906 was dat percentage niet zo hoog. Sinds deze maand is de gaskraan in Groningen dicht vanwege de aardbevingen in die regio.

Het energieverbruik per inwoner was tussen 1995 en 2010 het hoogst, en daalt ondanks de bevolkingsgroei sinds 2013 omdat woningen en auto's zuiniger werden. Ook de mildere winters spelen een rol.

Vooral na de Russische inval in Oekraïne stegen de energieprijzen flink. Als gevolg daarvan verbruikten mensen minder energie uit angst voor een hoge rekening. Inmiddels zijn de energieprijzen flink gedaald.

Tot 2018 was meer dan 90 procent van de verbruikte energie in Nederland afkomstig van fossiele brandstoffen. Het afgelopen jaar was dit 83 procent.