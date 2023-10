Totale studieschuld stijgt naar ruim 28 miljard euro

De totale studieschuld van huidige en voormalige studenten (1,6 miljoen mensen) is begin dit jaar opgelopen tot 28,2 miljard euro. Dat is een toename van 1,7 miljard euro ten opzichte van het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De schuld loopt elk jaar op en is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel in 2015. Met ingang van het huidige studiejaar is het leenstelsel gestopt en is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs teruggekeerd.

120.000 mensen met meer dan 50.000 euro schuld

Na een jarenlange stijging is het aantal mensen met een studieschuld sinds 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Dit jaar hadden ruim 330.000 mensen een studieschuld van meer dan 30.000 euro. Dat zijn er 26.000 meer dan het jaar ervoor en 215.000 meer dan in 2015.

Ruim 120.000 mensen hadden een studieschuld van meer dan 50.000 euro en 1800 van hen hadden zelfs meer dan een ton schuld. Voor de helft van de mensen met een studieschuld is de schuld lager dan 10.000 euro.

De leeftijdscategorie met de grootste studieschuld is de groep tussen de 25 en de 30 jaar, die al aan het aflossen is. De schuld is daar gemiddeld 22.900 euro.

Stijging rente

Gisteren werd bekend dat de rente op studieschuld vanaf volgend jaar meer dan vijf keer zo hoog zal zijn als nu het geval is. De rente gaat van 0,46 naar 2,56 procent, het hoogste niveau in veertien jaar tijd. De stijging is het gevolg van de gestegen rente die de overheid zelf moet betalen om geld te lenen.