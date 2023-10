Stam en Schoon verliezen laatste poulewedstrijd WK, maar gaan wel ronde verder

Beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam hebben hun derde en laatste poulewedstrijd op het WK beachvolleybal in Mexico met 2-0 verloren. Esmée Böbner en Zoé Vergé-Dépré uit Zwitserland waren met twee keer 21-19 te sterk voor het Nederlandse duo, dat ondanks de nederlaag wel doorgaat naar de volgende ronde.

De Nederlandse vrouwen moesten het afleggen in twee sets: 21-19 en 21-19. - NOS

De tweede set begon met twee verliespunten, maar Schoon en Stam knokten zich wel meteen terug in de set. Het ging lang gelijk op. Bij 12-11 sloegen Schoon en Stam een gaatje naar 14-11.

Die marge hielden ze tot 17-14, maar de Zwitserse vrouwen kwamen daarna terug in de set. Opnieuw was het 17-17. Net als in de eerste set maakten de Zwitsers drie punten op rij en liepen ze uit naar matchpoint. Op 20-19 maakten ze dat af en dus gingen Schoon en Stam er met 2-0 af.

Ondanks de nederlaag eindigen Schoon en Stam als eerste in de groep, ze hebben een gelijk aantal punten als Böbner en Vergé-Dépré. maar haalden een hogere puntenratio.