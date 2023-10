Immers en Van de Velde op WK groepswinnaar na winst in Nederlands onderonsje

Op het WK beachvolleybal in Mexico hebben Matthew Immers en Steven van de Velde hun laatste groepswedstrijd gewonnen van landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Inzet bij deze partij was de groepswinst in poule J. Immers en Van de Velde hadden drie sets nodig voor hun zege: 31-29, 13-21, 15-10.

Brouwer en Meeuwsen eindigen daardoor als tweede in de groep, maar plaatsen zich net als Immers en Van de Velde voor de knock-outfase.

Brouwer en Meeuwsen hadden in de eerste set lange tijd het initiatief. Al vroeg in de wedstrijd werd er een gaatje geslagen van drie punten en tot aan 15-12 bleef die voorsprong intact. Daarna maakten Immers en Van de Velde drie punten op rij en werd het stuivertje wisselen.

Bal in het net

Het eerste setpoint was voor Immers en Van de Velde, daarna kregen Brouwer en Meeuwsen er drie, maar op het vierde setpoint van Immers en Van de Velde was het raak omdat Meeuwsen de bal in het net sloeg.

In de tweede set ging het even gelijk op, maar wisten Brouwer en Meeuwsen wederom een gaatje te slaan van meerdere punten. Dit keer werd de voorsprong niet meer uit handen gegeven en werd de set eenvoudig gewonnen.