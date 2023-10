Pannekoek, Van Meurs en Yentl en De Boer winnen Poelifinario

Peter Pannekoek, René van Meurs en het duo Yentl en De Boer zijn dit jaar de winnaars van de Poelifinario, de prijzen voor de beste cabaretvoorstellingen. Aanmoedigingsprijs Neerlands Hoop ging naar het theaterduo n00b. De uitreiking was vanavond in Theater Diligentia in Den Haag.

Pannekoek won in de categorie Engagement met zijn show DNA. "Weinig cabaretiers werken zo hard als Pannekoek aan hun voorstelling en het straalt er aan alle kanten vanaf", aldus de jury. "Grote thema's, originele perspectieven, gedurfde conferences, uiteenlopende humor: hij daagt zichzelf met elke voorstelling uit en kiest nooit de makkelijke weg. Aan scherpte, lef en doordachte zinsnedes geen gebrek."

Van Meurs won met 2636 in de categorie Entertainment. De jury roemt hem om zijn "uitgebalanceerde programma". "Er is ruimte voor talloze komische anekdotes die herkenbaar zijn bij generatiegenoten, maar ook voor het besef dat vaderschap zorgt voor een kantelpunt in het leven, waar niet te licht over gedacht moet worden."

'Zinnenstrelend theaterconcert'

Met Modderkruipers wonnen Yentl Schieman en Christine de Boer in de categorie Kleinkunst. Zij halen met het programma volgens de jury "het beste in elkaar naar boven". In hun eerste nieuwe voorstelling sinds Magie in 2017 biedt het duo "een zinnenstrelend theaterconcert, waarin het aantal prachtige liedjes zo groot is, dat er nauwelijks een favoriet aan te wijzen valt".

Isabelle Kafando en Laura Bakker van n00b "kwamen, zagen en overrompelden de theaters en hun publiek met een wervelwind aan sketches", volgens de jury.

De cabaretprijzen worden sinds 2003 uitgereikt. Eerdere winnaars zijn onder anderen Marc-Marie Huijbregts, Theo Maassen, Claudia de Breij, Wim Helsen en Erik van Muiswinkel.