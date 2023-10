Cricket en squash mogelijk olympisch in 2028, ook honkbal staat voor terugkeer in LA

Het IOC stelt bij iedere editie van de Spelen het gastland in staat zelf sporten toe te voegen aan het olympisch programma. De voorgestelde sporten moeten nog worden goedgekeurd door het IOC, dat vanaf zondag in Mumbai bijeenkomt.

Na absentie in Parijs, volgende zomer, wordt op de Olympische Spelen van 2028 mogelijk weer gehonkbald. Tenminste, als het aan het organisatiecomité van de Zomerspelen in Los Angeles ligt. Het comité wil naast honkbal en softbal ook cricket, lacrosse, squash en flag football aan het programma toevoegen.

Bekijk hier een reportage over cricket in Nederland, waarin ook de kortere varianten zoals T20 aan bod komen:

Cricket maakt, als het zover komt, na 128 jaar zijn olympische rentree. Op de Spelen van 1900 was het een van de negentien sporten in Parijs, daarna verdween het uit het programma.

In Parijs is volgend jaar geen plaats voor honk- en softbal; het Franse olympisch comité koos voor breakdance, sportklimmen, skateboarden en golfsurfen. Die laatste drie zagen we ook al in Tokio.

Ook lacrosse stond al eerder op de olympische agenda. De teamsport, waarbij de bal via een netje aan het uiteinde van een stok wordt rondgespeeld, was eerder op de Spelen van 1904 en 1908. Later keerde het als demonstratiesport terug in 1928, 1932 en 1948.

Ook deze sport wordt in een fris jasje gestoken. Bij 'sixes lacrosse' bestaan teams uit zes in plaats van tien spelers, wat voor meer snelheid en dynamiek zorgt.

Flag football

Squash ving bot bij de organisatoren van de laatste vier Zomerspelen, maar lijkt in Los Angeles wel een plek te krijgen. Net als flag football, nadrukkelijk vooruitgeschoven door de NFL, de rijkste sportcompetitie van de wereld.

De American football-competitie heeft in eigen land de beste kijkcijfers van alle sporten en hoopt ook buiten de Verenigde Staten aan populariteit te winnen. Daar lijkt het olympisch maken van flag football - een snelle variant met teams van vijf spelers zonder fysiek contact - de volgende poging voor.

Volgens de organisatie van de Spelen van 2028 zijn de nieuwe sporten "interessant, vernieuwend en gemeenschapsgericht. Ze worden gespeeld in achtertuinen, schoolpleinen, stadions en parken in de VS en de rest van de wereld", aldus Casey Wasserman, voorzitter van het organisatiecomité.