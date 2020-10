Krater in Rusland steeds groter door ontdooiing permafrost

De Batagaika-krater in Rusland is de grootste krater ter wereld die door klimaatverandering is ontstaan. En de krater wordt alleen maar groter, zeggen experts.

Wereldwijd worden er warmterecords gebroken en een regio die extreme temperatuurveranderingen kent, is Siberië. Afgelopen voorjaar was het daar ongewoon warm, met temperaturen tot tien graden hoger dan normaal in mei. In de zomer steeg de temperatuur tot een recordhoogte van 38 graden, blijkt uit cijfers van het Europese onderzoeksinstituut Copernicus.

Poort naar de hel

De Arctische permafrost, bevroren grond die vol koolstof zit, ontdooit door de opwarming van de aarde en hierdoor verandert het landschap. In Oost-Siberië ontstond eind jaren 60 een krater doordat de ontdooide grond naar beneden zonk.

Inmiddels is de krater honderd meter diep en heeft een lengte van ruim een kilometer. De lagen die zichtbaar worden geven onderzoekers een beeld van hoe de wereld er vroeger uit zag.

Uit de krater komen fossielen van mammoeten en andere prehistorische dieren tevoorschijn: