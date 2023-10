FIA doet onderzoek naar zware omstandigheden tijdens GP van Qatar

De internationale autosportbond FIA gaat de hitteproblemen analyseren die tijdens de Grand Prix van Qatar de kop op staken. In de Formule 1-race, die werd gewonnen door Max Verstappen, kregen diverse coureurs last van de hitte.

Zo vertelde Esteban Ocon na afloop van de race dat hij tijdens het rijden moest overgeven en besloot Logan Sargeant zelfs de strijd te staken. Ook andere rijders klaagden tijdens de race, en hadden moeite om na afloop uit hun auto te klimmen.

De FIA erkent dat de rijders het tijdens de race te zwaar hadden. "Hoewel het atleten zijn, kunnen we niet verwachten dat ze onder condities racen die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen."

Nu actie ondernemen

"Het veilig laten racen van de auto's is te alle tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers. Bij andere zaken met betrekking tot veiligheid zal de FIA alle redelijke maatregelen nemen om acceptabele omstandigheden te creëren", aldus de verklaring van de bond.

De race in Qatar wordt volgend jaar later in het seizoen gereden, pas in december. Dan is het een stuk koeler op het circuit bij Lusail. Toch wil de FIA "nu actie ondernemen om een herhaling van dit scenario te voorkomen."