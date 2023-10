Italiaanse overheid weert Feyenoordfans, geen uitsupporters welkom in Rome

Voetbalsupporters van Feyenoord zijn niet welkom bij het Champions League-duel tegen Lazio op dinsdag 7 november in Rome. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken besloten.

De Romeinse autoriteiten weren Feyenoordfans sinds de ongeregeldheden bij een Europees duel tussen Feyenoord en AS Roma in 2015. Bij die rellen raakte onder meer de vier eeuwen oude Barcaccia-fontein bij de beroemde Spaanse Trappen beschadigd.

Ook vorig seizoen waren in Rome bij de wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tussen AS Roma en Feyenoord geen Rotterdamse fans welkom. De Romeinen hanteerden toen strenge toegangscontroles bij de ingang van het stadion; Feyenoordfans met een kaartje voor een thuisvak kwamen het stadion niet in.

Madrid

Het eerste uitduel van Feyenoord in de Champions League, vorige week in Spanje tegen Atlético Madrid, verliep zonder grote ongeregeldheden. Duizenden fans maakten de reis naar de Spaanse hoofdstad. De lokale politie meldde enkel een incident in het VIP-gedeelte van het stadion met een zestal arrestaties tot gevolg.

De Europese voetbalbond UEFA moet nog op het besluit van de Italiaanse overheid reageren. Feyenoord speelt op woensdag 25 oktober eerst thuis tegen Lazio. Of er wel Italiaanse fans welkom zijn in Rotterdam, is nog niet bekend, meldt Rijnmond.