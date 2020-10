Ook Polen en Italië doelpuntloos gelijk in poule Oranje

Net als Bosnië en Herzegovina en Oranje hebben ook Polen en Italië in groep 1 van de Nations League niet gescoord. Met de 0-0 blijven de Italianen koploper.

Italië was in Gdansk vanaf het begin de ploeg die het spel maakte. Polen had het lastig en moest achterin alle zeilen bijzetten om schade te voorkomen. Federico Chiesa had uit een voorzet van Andrea Belotti moeten scoren, maar hij tikte de bal naast.