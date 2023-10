Grote luchtmachtoefening in Leeuwarden, omwonenden uitgenodigd

Vliegbasis Leeuwarden heeft vandaag de deuren geopend voor mensen die vlak bij de basis wonen. Boven Leeuwarden is tot en met vrijdag een internationale luchtmachtoefening bezig die veel inwoners van Noord-Nederland niet zal ontgaan. Met de uitnodiging hoopt de vliegbasis op meer begrip bij omwonenden.

De vliegbasis is van 2 tot en met 13 oktober gastheer van de internationale oefening Frisian Flag, waaraan tientallen jachtvliegtuigen en helikopters uit zeven landen meedoen.

Bewoners uit Leeuwarden en omliggende dorpen kregen een uitnodiging. "Ik vind het mooi dat de basis ons heeft uitgenodigd", zegt Geert Verf van dorpsbelang Marsum tegen Omrop Fryslân. "Wij hebben er natuurlijk veel lawaai van, dat is niet niks. Dan is het mooi dat mensen ook de andere kant van het verhaal horen."

Dialoog

Met een bus werden de bewoners naar een VIP-tent op het terrein gebracht, waar een presentatie over de vliegbasis en de internationale oefening werd gegeven. Een van de aanwezigen was Douwe Hoekstra uit Jelsum. "Het zijn mijn buren, dus je moet er zo nu en dan wel eens door de deur kijken", zegt hij.

Volgens Verf is de verhouding tussen omwonenden en de vliegbasis de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterd. "Tien jaar geleden dachten veel mensen: wij heulen niet met de vijand, daar gaan wij niet naartoe. Nu zijn zelfs de meest kritische Marsumers naar de Vliegbasis gekomen. Het is van discussie naar dialoog gegaan", zegt Verf.

Dat er in de omgeving meer begrip voor de geluidsoverlast is, heeft volgens omwonenden onder meer met de oorlog in Oekraïne en de internationale ontwikkelingen te maken.