NAC neemt maatregelen tegen provocerende supporter, FC Groningen overweegt aangifte

NAC Breda heeft excuses gemaakt aan FC Groningen en "passende maatregelen" aangekondigd tegen een supporter die Groningen-speler Kevin van Veen vrijdag onheus heeft bejegend.

FC Groningen en Van Veen overwegen aangifte te doen tegen de supporter. "Op basis van de beelden zijn we aan het kijken of we aangifte kunnen doen", legt directeur Wouter Gudde uit. "Wij steunen Kevin en staan volledig achter hem."

NAC won vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie met 3-2 van Groningen, ondanks twee goals van Van Veen. Na de 1-1 provoceerde clubtopscorer van FC Groningen opzichtig de NAC-supporters op de fanatieke tribune. Dit leverde Van Veen geel op en een karrevracht aan bier van de tribunes. De wedstrijd werd daarop tijdelijk gestaakt. Voorafgaand aan de rake vrije trap waren volgens Van Veen ook spreekkoren te horen, maar NAC zegt dat beelden en geluidsopnames uitwijzen dat dit niet het geval is geweest.

Reactie na gelijkmaker

Na de gelijkmaker gebeurde dat wel. "Dit keuren we uiteraard af", zegt de club uit Breda. In blessuretijd werd Van Veen naar de kant gehaald. "Tijdens zijn tocht naar de kleedkamer is er door een individu een gebaar gemaakt richting de spits dat alle perken te buiten gaat."

De spits zelf zegt tegen RTV Noord dat een man op de hoofdtribune het wiegen van een baby uitbeeldde en daarbij een knakbeweging maakte. "Dit gedrag hoort niet thuis in ons stadion. We hebben hiervoor ook onze excuses gemaakt bij FC Groningen", aldus NAC in een verklaring.