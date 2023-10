Arrestaties en tientallen auto's in beslag genomen in onderzoek Amsterdamse taxi's

In een onderzoek naar grootschalige belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie rond bedrijven die zich bezighouden met taxivervoer rondom Schiphol en Amsterdam zijn vandaag drie aanhoudingen verricht. Het gaat om mannen van 29, 31 en 33 jaar uit Amsterdam en Assendelft.

Ook zijn er vijf huizen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omgeving en werden tientallen auto's in beslag genomen. De arrestaties en doorzoekingen maken deel uit van een groter onderzoek waarin de financiële opsporingsdienst FIOD samenwerkt met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee,

De betrokken partijen startten het onderzoek nadat er "opvallend veel onrechtmatigheden werden geconstateerd" bij taxichauffeurs in het gebied. Zij reden allen voor hetzelfde taxibedrijf en de meeste taxi's stonden op naam van verhuurbedrijven, schrijft de FIOD in een persbericht.

Ruim een miljoen

Banken hadden ook al meldingen gedaan over de chauffeurs en de bedrijven. Die meldingen gingen over ongebruikelijke transacties. Het viel onder meer op dat een groot deel van de miljoenenomzet werd overgeboekt naar privé- en zakelijke bankrekeningen van betrokkenen en ook naar rekeningen in het buitenland.

Het vermoeden is dat de bedrijven bewust onjuiste belastingaangiften deden. Zo ontdoken ze ruim een miljoen euro aan omzetbelasting, dat vervolgens is witgewassen. "Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden", schrijft de FIOD.

Een ander vermoeden is dat de bedrijven 290.000 euro aan coronasteun onterecht ontvingen. Het totale bedrag van de fraude is nog niet duidelijk, dat moet nog worden berekend. Wellicht zijn er nog meer uitkeringen en toeslagen onterecht toegekend.