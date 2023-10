Verkoop plukje aandelen ABN Amro levert Nederlandse staat 842 miljoen euro

De verkoop van een plukje aandelen in ABN Amro heeft de Nederlandse staat 842 miljoen euro opgeleverd. Dat schrijft demissionair minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer. Vorige maand was al bekend geworden dat de Staat het belang in de bank onder de 50 procent had gebracht.

De overheid heeft in totaal 58,5 miljoen aandelen verkocht, tegen een prijs van 14,39 euro per aandeel. Daarmee is het belang met 7 procent afgenomen. ABN Amro kwam in 2008, ten tijde van de financiële crisis, in handen van de staat. De afgelopen jaren is de overheid al bezig om het belang in het bedrijf af te bouwen.

Het belang is na deze verkoopronde 49,5 procent en daarmee is de overheid dus geen meerderheidsaandeelhouder meer. De overheid heeft, in vergelijking met eerdere tranches waarbij plukjes aandelen werden verkocht, wel minder per aandeel gekregen. De totale opbrengst voor de schatkist is inmiddels meer dan 8,9 miljard euro.